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Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını eleştirdi

Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin doğum günü partisine katılan Şeyma Subaşı, muhabirlerin "Türk dostlarınızla mı yoksa yabancı dostlarınızla mı daha iyi anlaşıyorsunuz?" sorusuna verdiği cevapla Türk dostlarına gönderme yaptı.

15.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:46

Hazal Filiz Küçükköse'nin 28. yaş günü kutlamasına katılan Şeyma Subaşı, muhabirlerle sohbet ederken sık sık zaman geçirdiği yabancı dostlarına övgü yağdırırken Türk dostlarına da çok konuşulacak bir imada bulundu.

"YABANCI DOSTLARIM DEDİKODU YAPMIYOR"

Zemheri dizisinin başrol oyuncularından Hazal Filiz Küçükköse, yeni yaşını ünlü dostlarıyla kutladı. Ünlü akınının yaşandığı partiye katılanların arasında Şeyma Subaşı da yer aldı. Vaktinin büyük bir kısmını yurt dışındaki dostlarıyla geçiren Subaşı, Habertürk muhabirinin "Türk dostlarınızla mı yoksa yabancı dostlarınızla mı daha iyi anlaşıyorsunuz?" sorusuna "Yabancı arkadaşlarım ile daha iyi anlaşıyorum. Onlar daha pozitif ve daha samimi, güzel enerji veriyorlar. Dedikodu ve drama yapmıyorlar" şeklinde yanıt verdi.

ENERJİ SERUMU TAKTIRDI

Sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında gelen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir sağlık merkezinde enerji serumu aldığını söyledi.

Şeyma Subaşı, yabancı dostlarını överken Türk arkadaşlarını eleştirdi

Şeyma Subaşı, Subaşı, Magazin


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