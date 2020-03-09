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Şeyma Subaşı yataktaki hallerini takipçileriyle paylaştı

Instagramı en aktif kullanan ünlülerden olan Şeyma Subaşı, bu kez uyku öncesi yatak hallerini takipçileriyle paylaştı.

09.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:54

Sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte çıktığı kayak tatilinden döndükten Şeyma Subaşı, bu defa uyku öncesi çektiği bir videoyu paylaştı.

ELEŞTİRİLERE KULAK ASMIYOR

Son zamanlarda paylaşımlarını İngilizce yapan ve bu yüzden zaman zaman tepki de çeken Şeyma Subaşı, görünen o ki kendisine yöneltilen eleştirilere aldırmıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar üzerinden de sıkça eleştirilen Subaşı, bu eleştirilerin kendisini çok da fazla ilgilendirmediğini yaptığı paylaşımlarla gösteriyor.

"KUSURLARIMLA MÜKEMMELİM"

Uyku öncesi yatağında çektiği bir videoyu İngilizce satırlarla süsleyen Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendirdiğini söylerken kendisini sevdiğini belirtmeyi de ihmal etmedi. İşte Subaşı'nın o satırları:

"Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum."

Şeyma Subaşı yataktaki hallerini takipçileriyle paylaştı
Etiketler : Şeyma Subaşı, Guido Senia, Subaşı, Magazin
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Yorumlar (1)
YAVUZ50:Benceye fiziki görünüm gerçekten mükemmel, ancak insani natıranı bilemem, tanımak lazım. !!
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