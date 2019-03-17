Şeyma Subaşı, Yoga Yaptığı Bikinili Videosuyla Nefes Kesti!

Acun Ilıcalı ile evliliğini geçtiğimiz yıl bitiren Şeyma Subaşı, siyah bikinisiyle yoga yaptı.

"ACUN PİŞMAN OLMUŞTUR"

Cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Şeyma Subaşı bu kez de bikinisiyle yoga yaptı. Vücudunun sınırlarına zorlayan Şeyma Subaşı, fiziğiyle takipçilerinden tam not aldı. Subaşı cesur videosuna, "Tamam tamam biliyorum daha iyi olabilirdi." notunu ekledi. Subaşı'nın bir takipçisi paylaşıma, "Acun'dan sonra iyice çoştu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Acun videoyu izlediyse pişman olmuştur." yorumunu yaptı.

ACUN ILICALI'YA NİSPET YAPMIŞTI

Hatırlanacağı üzere, Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Şeyma Subaşı için "Acun, bikinili fotoğraf paylaşma yasağı koydu" haberleri çıkmıştı. Şeyma'nın yapmış olduğu bu son paylaşım "Acun'a nispet yaptı" şeklinde yorumlandı.