Kurucu dekanlığına hemşerimiz Prof. Dr. Lütfullah Cebeci'nin atandığı İslami İlimler Fakültesinde bu yıl 70 öğrenci eğitim göreceği Seyrani Kampüsünde, kurucu dekanlığını Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş'ın atandığı Sosyal ve Beşeri İlimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümünde de bu yıl 40 öğrenci eğitim görecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılının Develi'nin eğitim hayatında önemli bir dönüm noktası olacağını ve Seyrani Üniversitesi olma yolunda büyük adım atıldığını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Her iki fakültemizin de akademik hazırlıklarını tamamlayarak önümüzdeki eğitim-öğretim sezonunda öğrenci almaya başlamaları Develi'miz için büyük bir kazanımdır. İki fakülteye ve meslek yüksekokuluna bağlı dört farklı bölüme birden ev sahipliği yapacak Develimiz, Seyrani Üniversitesine sahip olmak için gerek akademik gerekse fiziki çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamıştır. İnşallah Develi Belediyesi olarak bizler Develimize Seyrani Üniversitesini kazandırmak için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz. Eğitime yapılmış her yatırımı çok önemseyen bizler Seyrani Üniversitesini Develimize kavuşturmak için bütün eğitim yatırımlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 110 öğrenci ile eğitime başlayacak her iki fakültemize, melek yüksekokulumuza ve Develimize gelecek olan öğrenci kardeşlerimize Develi Belediyesi olarak her daim destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Kayseri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, fakültelerimizin ve meslek yüksekokullarımızın kıymetli hocalarına ve Develimize gelecek tüm öğrenci kardeşlerimize yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlar getirmesini diliyor, başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler