Seyrantepe Cami için ilk kazma vuruldu

Caminin yapılacağı alana giderek çalışmaları başlatan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dernek yönetimi ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Türkyılmaz, cami ve yapılacak kompleks hakkında görüş alışverişinde bulundu.

3 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan cami ve kompleks bir çok ihtiyacı giderecek. 300 metrekare alana yapılacak olan caminin net alanı 225 metre kare olup, içerisinde taziye alanı, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı abdest alma yeri ve kadınlara özel Kur'an Kursu olacak.