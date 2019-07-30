Haberler» Güncel» Haber

Seyrantepe Cami için ilk kazma vuruldu

Yahşihan'ın Seyrantepe Mahallesinde yapılacak olan cami inşaatı için ilk kazma vuruldu.

30.07.2019 14:07 Seyrantepe Cami için ilk kazma vuruldu

Caminin yapılacağı alana giderek çalışmaları başlatan Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, dernek yönetimi ile bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Türkyılmaz, cami ve yapılacak kompleks hakkında görüş alışverişinde bulundu.

3 dönüm arazi üzerinde kurulacak olan cami ve kompleks bir çok ihtiyacı giderecek. 300 metrekare alana yapılacak olan caminin net alanı 225 metre kare olup, içerisinde taziye alanı, kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı abdest alma yeri ve kadınlara özel Kur'an Kursu olacak.


Osman Türkyılmaz, Yahşihan, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
14:40   Başkan Kurt Seyitgazililer ile buluştu
14:40   CAS'tan Trabzonspor'a ret
14:40   "Hakkımızı helal etmiyoruz"
14:40   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Artvin'de
14:40   SİVAS Mantar toplarken kaybolan kadın bulundu
14:40   KONYA Beyşehir'de silah fabrikasında yangın - DRONE
14:39   Samandağ'da yüzme kursu başladı