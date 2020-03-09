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Şeytan filminin rahibi İsveçli oyuncu Max von Sydow hayatını kaybetti

Korku film klasiği olarak kabul edilen "The Exorcist"in (Şeytan) İsveçli oyuncusu Max von Sydow öldü.

09.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:30
Şeytan filminin rahibi İsveçli oyuncu Max von Sydow hayatını kaybetti
Korku film klasiği olarak kabul edilen "The Exorcist"in (Şeytan) İsveçli oyuncusu Max von Sydow öldü.
Temsilcisi Jean Diamond, İsveç'te dünyaya gelen, ancak 2002'de Fransız vatandaşlığına geçen von Sydow'un dün 90 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Oyunculuk kariyerine İsveçli ünlü yönetmen Ingmar Bergman ile çalışarak başlayan Max von Sydow, William Friedkin'in 1973 yapımı Şeytan filminde küçük kız çocuğunun içine giren şeytanı çıkarmaya çalışan rahibi canlandırıyordu.
1949'da "Only a Mother" filmiyle çıkış yapan Von Sydow, 80'li yaşlarına kadar sürdürdüğü kariyeri boyunca 200'e yakın film ve televizyon yapımında rol aldı.
Son yıllarda çok izlenen "Game of Thrones" (Taht Oyunları) dizinin üç bölümünde de rol alan Von Sydow'ın oynadığı ünlü yapımlar arasında "Hannah and Her Sisters" (Hannah ve Kız Kardeşleri), "Minority Report" (Azınlık Raporu) ve "Star Wars: The Force Awakens" (Yıldız Savaşları: Güç Uyanıyor) da yer alıyor.
Max von Sydow, ölümle santranç oynadığı sahneyle hafızalara kazınan "The Seventh Seal" (Yedinci Mühür) dahil Bergman ile de 11 filmde birlikte çalışmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kültür Sanat
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