25 Şubat 2019, 09:54
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Şeytan Göz Filmi

Şeytan Göz Filmi

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Şeytan Göz, babasının gizemli ölümünü araştıran genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın, babasını ölümünün ardından büyük bir yıkıma uğrar. Babasının gizemli ölümünü araştırmaya karar veren kadın, babasının köyde bulunan evine doğru yola koyulur. Evde bir şeyler bulma ümidiyle arama yapmaya başlayan kadın, büyücülükle bağlantılı lanetli bir muska keşfeder. Muskanın karanlık güçleri olduğunu anlayan genç kadın, en büyük dileğinin yerine getirilmesi karşılığında ona musallat olacak olan iki ölümcül iblisin kilidini açar.


Yönetmen: Ryan Simons
Senaryo: Ryan Simons
Oyuncular: Darren Day, Liam Fox, Kate James, Ellie Goffe, Jimmy Allen, Alannah Marie
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Demon Eye
Yapımcı Firma: Quickfoot Media
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 03.05.2019

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Kaynak: InterSinema.com