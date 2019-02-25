Şeytan Göz Filmi

Şeytan Göz, babasının gizemli ölümünü araştıran genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç
bir kadın, babasını ölümünün ardından büyük bir yıkıma uğrar. Babasının gizemli ölümünü araştırmaya karar veren kadın, babasının köyde bulunan evine doğru yola koyulur. Evde bir şeyler bulma ümidiyle arama yapmaya başlayan kadın, büyücülükle bağlantılı lanetli bir muska keşfeder. Muskanın karanlık güçleri olduğunu anlayan genç kadın, en büyük dileğinin yerine getirilmesi karşılığında ona musallat olacak olan iki ölümcül iblisin kilidini açar. Yönetmen:
Ryan SimonsSenaryo:
Ryan SimonsOyuncular:
Darren Day, Liam Fox
, Kate James, Ellie Goffe, Jimmy Allen, Alannah MarieFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Demon EyeYapımcı Firma:
Quickfoot MediaYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
03.05.2019Şeytan Göz Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç, Sinema
Kaynak: InterSinema.com