20 Mart 2019, 09:54
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Şeytan Oyunu Filmi

Şeytan Oyunu Filmi

Şeytan Oyunu filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Şeytan Oyunu filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' filminin kadrosunda Niyazi Aydın, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.


Yönetmen: Kadir Genç
Senaryo: Kadir Genç
Oyuncular: Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı, Niyazi Ayaydın
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Şeytan Oyunu
Yapımcı Firma: Makinist Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 70 dk.
Dağıtıcı Firma: MC Film
Vizyon Tarihi: 29.03.2019

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Genç, Sinema
Kaynak: InterSinema.com