Şeytan Oyunu Filmi

Yönetmenliğini ve senaristliğini Kadir Genç
'in üstlendiği korku, gerilim türündeki 'Şeytan Oyunu' film
inin kadrosunda Niyazi Aydın
, Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı gibi isimler yer alıyor.Yönetmen:
Kadir GençSenaryo:
Kadir GençOyuncular:
Burak Ergün, Neslişah Ertürk, Demet Karadayı, Niyazi AyaydınFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Şeytan OyunuYapımcı Firma: Makinist
FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeFilmin Süresi:
70 dk.Dağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
29.03.2019Şeytan Oyunu Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç, Sinema
Kaynak: InterSinema.com