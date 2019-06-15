Şeytan Üçgeni'nden Dünya Kupası'na: Bermuda

Kuzey Atlantik Okyanusu’nda yer alan bir ada ülkesi olan Bermuda
, bu ayki CONCACAF Gold Cup ile birlikte üst düzey bir konfederasyon turnuvasına katılmayı başaran en küçük ülke olacak. Ülke futbolunun bu başarısındaki en büyük pay sahibi ise kuşkusuz takımın teknik direktörü Kyle Lightbourne. 50 yaşındaki Lightbourne eski bir futbolcu. Top koşturmaya vatanı Bermuda’da başlayan isim, kariyerinin büyük kısmını İngiltere’de geçirmiş. Dokuz farklı Britanya
kulübünde forma giyen Lightbourne’un oynadığı kulüpler arasında Stoke City
, Fulham
, Hull City gibi ekipler bulunuyor. 2009 senesinde aktif futbol hayatını Bermuda’da noktalayan Lightbourne, aynı yıl milli takımın başına geçmiş ve o zamandan beri takımın başında.
Lightbourne'un teknik direktörlük kariyerinin zirvesi olan Bermuda'nın bu başarısı, federasyon başkanı Mark Wade'i de heyecanlandırmış görünüyor. The Guardian’a verdiği röportajda Wade, bu turnuvaya katılmanın takımın çoğunluğunu oluşturan genç oyuncular için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, “Kamptaki oyuncular, hem turnuva atmosferini yaşamak hem de Kosta Rika gibi Dünya Kupası’nda büyük işler başaran bir takımla karşılaşmak için can atıyorlar.” ifadelerini kullandı. Wade'in milli takım için belirlediği hedef ise oldukça büyük: "Bu turnuvada iyi bir iş çıkaracağımıza inanıyorum. Aynı zamanda CONCACAF Gold Cup, seviyemizi görmek için iyi bir test. Daha yedi yıl var fakat 48 takımla düzenlenmesi gündemde olan 2026 Dünya Kupası da hedeflerimiz arasında."
Bermuda, CONCACAF Gold Cup Elemeleri'ne kötü başlamış, ilk maçı Aruba
karşısında 3-1 kaybetmişti. Bu mağlubiyetin ardından gelen 12 gollü Saint Martin galibiyetinin ardından El Salvador
ve Doiminik Cumhuriyeti’ni de mağlup etmeyi başaran Bermuda, elemelerin sonunu iyi getirdi. CONCACAF Gold Cup B Grubu'nda Nikaragua
, Kosta Rika ve Haiti
ile karşılaşacak olan Bermuda’nın çeyrek finale çıkması hâlinde muhtemel rakibiyse Meksika. Ülkenin bu turnuvadaki en büyük gol umutları; Burnley forması giyen Nahki Wells ve Watford’a yeni transfer olan Kane Crichlow.
Bermuda gelecekte dünya futbol sahnesine çıkabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Şimdilik tarihlerindeki ilk büyük turnuvanın tadını çıkarmaya baksalar iyi ederler.
Hazırlayan: Arda VATANSEVER