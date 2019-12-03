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Evini ateşe veren kadın "Şeytanı yakıyorum" dedi

Bursa'da yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen bir kadın, "Şeytanı yakıyorum" diyerek evini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan kadının dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.

03.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:49

Bursa'nın ilçesinde yalnız yaşayan ve şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Hafize N. (41), evini ateşe verdi. ekipleri tarafından kurtarılan kadın, çevresindekilere evdeki şeytanı yaktığını söyledi.

"ŞEYTANI YAKIYORUM" DİYEREK EVİNİ ATEŞE VERDİ

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi, Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın ikinci katında tek başına yaşayan Hafize N., elinde bulunan çakmakla evi ateşe verdi. Alevler evi sararken, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kadın, kendini odaya kilitledi. Evden yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Hafize N., kendini kilitlediği odadan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarılan Hafize N., görevlilere, evindeki şeytanı yaktığını söyledi.

EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Hafize N.'nin dumandan etkilendiği belirtilirken, evde hasar meydana geldi.

Evini ateşe veren kadın

İtfaiye, İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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