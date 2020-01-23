Şeytanın Kitabı Filmi

Taner ve Yeşim, on iki yıldır evli olan bir çifttir. On yaşındaki kızları Defne ile mutlu bir yaşam süren çift, her sene olduğu gibi bu yıl da yazlıklarına gitmek için gün sayar. Ancak bu seneki tatilleri, diğerlerine benzemeyecektir. Yazlığa gelmeleri ile garip olaylara şahit olan aile, Defne'nin topraktan çıkardığı böcekleri yemeğe başlamasıyla sarsılır. Başlarına gelen sıra dışı olaylar, Tamer'in geçmişine dönmesine neden olur. Yeşim'im bile bilmediği gizemli köklerini araştıran Tamer, Cinler aleminin en tehlikelisi olan İbn-i Cühaşe ve onun ordusu ile yüzleşmek zorunda kalır.Yönetmen: Okan Ege ErgüvenSenaryo: Okan Ege ErgüvenOyuncular: Engin Yüksel, Rüya Yürüten, Cemre Özgül, Erol Erarslan, Ergin Kılıkçıer, Nalan OlcayalpFilmin Türü: KorkuOrijinal Adı: Şeytanın KitabıYapımcı Firma: Kar FilmYapım Yılı: 2020Yapım Ülkesi: TürkiyeOrijinal Dili: TürkçeDağıtıcı Firma: Bir FilmVizyon Tarihi: 19.06.2020Şeytanın Kitabı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.