Seyyah Bisiklet Grubundan Kök Hücre Bağışı

Kaynak: İHA

Kayseri'de Seyyah Bisiklet Grubu üyeleri farkındalık oluşturmak ve kanser hastalarına kök hücre bağışında bulunulmasına destek vermek için kök hücre bağışında bulundu.Seyyah Bisiklet Grubu üyesi Nuray Karakaya, daha önce çıktıkları yolculuklarda bir çok insanla tanıştıklarını ve iletişime geçtiklerini belirterek, yine yolda tanıştığı kanser hastası Öykü isimli kız çocuğuna kök hücre bağışında bulunmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi. Nuray Karakaya, konuşmasının devamında ise yaptıkları organizasyon sayesinde farkındalık oluşturmak ve daha çok hastaya kök hücre bağışında bulunulmasını sağlamak istediklerini ekledi.Kayseri Seyyah Bisiklet Grubu üyesi Nuray Karakaya, "Biz her sene yaklaşık 600 ile bin kilometre arası mesafelerde bisikletle tura çıkıyoruz. Bu turda da köy kahvelerine uğrayarak ilçelerdeki insanlarla iletişim kuruyoruz. Bu tura çıkarken de bir farkındalık oluşturmak istedik. Bu organizasyonu da, Aralık ayından beri donör arayan Öykü için yapmak istedik. Bu turun kök hücre bağışını duyurmak için çok büyük bir imkan sağlayacağını düşündüm. Bunu ekip arkadaşlarımla paylaştığımda sağ olsunlar bana çok büyük destek verdiler. Bu amaçla da ayın 9'unda Kayseri'den hareket edeceğiz. 9 Nisan'dan sonra Nevşehir, Aksaray, Konya ve Alanya'ya kadar pedallayarak gideceğiz. Yola çıkmadan önce de burada bir duyuru yaptık ve dedik ki Öykü için sizler de umut olun. Öykü'ye olmasa bile donör bekleyen o kadar çok hasta var ki, eminim bu bağışlar birilerinin hayatını kurtaracak, onlara umut olacak. O yüzden bugün buradayız." dedi. - KAYSERİ