Diyarbakır
'da "Seyyahların İzinde" projesi kapsamında, tarihi mekanların 100 yıl önceki ve şimdiki halini gösteren fotoğraflarının yer aldığı sergi izlenime sunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca başlatılan "Seyyahların İzinde" projesi kapsamında, geçmişten bugüne fiziksel değişimlerini göstermek amacıyla tarihi mekanların 100 yıl önceki fotoğrafları, aynı açıdan yeniden çekildi.
Tarihi Sur
ilçesindeki Cemil Paşa Konağı'ndaki sergide, Diyarbakır Surları
, Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Malabadi Köprüsü
ve Aslanlı Çeşme
'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 tarihi yapının eski ve yeni fotoğrafları, görenleri adeta tarihte yolculuğa çıkardı.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, açılışta yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın uzun süre hak etmediği şekilde terörle anıldığını söyledi.
Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde şehrin huzura kavuştuğunu ifade eden Eryılmaz, şunları kaydetti:
"Diyarbakır artık terörü geride bıraktı, bundan sonra tarihle, kültürle ve huzurla anılacak. Terör, Diyarbakır'a her açıdan zarar veriyor. Terör, şehrimizin kimliğine, dokusuna, eserlerine, camilerine, kilisesine ve insanlarımıza büyük zarar vermiştir. Artık Diyarbakır'da daha fazla turist
ağırlıyoruz. Diyarbakır, Türkiye
'de hak ettiği yere gelecek."
Fotoğrafları sergilenen eserlerin, yeniden eski görünümüne kavuşması için çaba göstereceklerini vurgulayan Eryılmaz, "Gayemiz Diyarbakır'ı eski kimliğine kavuşturmak." dedi.
Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA