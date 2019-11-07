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Seyyal Taner'den 7 yıl sonra yeni albüm

Türk pop ve rock müziğinin efsane isimlerinden Seyyal Taner, 7 yıl aradan sonra 'Aşıklar' albümü için stüdyoya girdi.

07.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:18 Seyyal Taner'den 7 yıl sonra yeni albüm

Plak ve Ben etiketiyle raflardaki yerini alacak olan albümde, Kurtulan Ekspres müzikleriyle Seyyar Taner'e eşlik etti. Kayıtlar Beyoğlu Babajim Stüdyoları'nda gerçekleşti.

Albümle ilgili olarak konuşan Seyyal Taner, "Tıkanmış olan müzik dünyasında belki başka bir vizyon getirir. Şimdi herkes türkü söylüyor. Çok moda oldu. 40 sene evvel türkülere rock tarzında aranje ederek turnede söylüyordum. Bunlar türkü değil. Ozanların yüreğinden çıkmış sesler. Aşık Veysel'den Yunus Emre'den Mevlana'dan Karacaoğlan'dan Pir Sultan Abdal'dan bir sürü eserleri bir araya getirdik. Kendi rengimizle alakalı bir sound dışarıya çıktı. Bu bir rock albümü değil. 70'lerin soundunu bugünün üslubuyla yaptık. Bugünkü 70'ler olsaydı ne olurun cevabı bu albümde." dedi.

Şimdiki şarkıların kalıcı olmadığını ifade eden Taner, "Şimdiki duygular çok uçup giden duygular. Her şey çok hızlı tüketildiği, biyonikleştiği, metalikleştiği için çok hızlı değişime uğruyor. O kalıcılığı sağlamak için insanların kalbini titretmek lazım. Bunun içinde sahici olmaz lazım." diye konuştu. Son olarak günümüz genç şarkıcılarını takip etmeye çalıştığını belirten usta sanatçı, "Gençler güzel işler yapıyorlar ama daha emek sarf etmek lazım. Ufku açacak yeni bir şeyler lazım. " dedi.


Seyyal Taner, Güncel

Kaynak: Bültenler

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