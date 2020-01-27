Haberler » Güncel » Seyyar İleri Cerrahi Hastanesinin görevi tamamladı - Haber

Seyyar İleri Cerrahi Hastanesinin görevi tamamladı

Cilvegözü gümrük sahasnda kurulu bulunan ve görevi tamamlanan Seyyar İleri Cerrahi Hastanesine, İl Sağlık Müdürlüğünün sunduğu eksiksiz sağlık hizmetleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

27.01.2020 15:52 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:57Seyyar İleri Cerrahi Hastanesinin görevi tamamladı
gümrük sahasnda kurulu bulunan ve görevi tamamlanan Seyyar İleri Cerrahi Hastanesine, İl Sağlık Müdürlüğünün sunduğu eksiksiz sağlık hizmetleri nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Seyyar Sağlık Teşkilleri Grup Başkanı Albay Mustafa Altınsoy İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat'ı makamında ziyaret etti.

Cilvegözü gümrük sahası içerisinde kurulu olan Seyyar İleri Cerrahi Hastanesi'nin görev sonlanması dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğünün verdiği destek ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür belgesini Albay Mustafa Altınsoy; İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat'a takdim etti.

Dr. Mustafa Hambolat, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatan savunması sırasında Mehmetçiğimizin, ordumuzun her zaman yanındayız. olmaya devam edeceğiz" dedi. - HATAY

Milli Savunma Bakanlığı, Cilvegözü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44  Adıyaman'da pazarcıların bıçaklı kavgası: 1 yaralı
17:39  TTK'ya alıncak 53 eski hükümlü için 671 kişi başvurdu
17:44  Mersin'de 16 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü tatil sitesinde yakalandı
17:43  6'ncı katta intihara kalkıştı, polis ikna etti
17:42  Engelli derneğinden depremzedelere çocuk bezi yardımı
27.01.2020 17:51:31