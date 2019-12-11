Seyyar makam İzmir kent merkezinin dışına açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yurttaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve hızla çözüm üretmek üzere hizmete aldığı seyyar makam aracıyla bugün Kınık'a gitti. Soyer'in yoğun programı Yayakent Mahallesi'nde tarımsal kalkınma kooperatifinin açılış töreniyle başladı. Burada konuşma yapan Soyer, yanlış tarım politikaları yüzünden bereketli topraklardan yararlanamadığımızı dile getirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinin tarım ve hayvancılıkta kooperatifleşerek güçlendiğini söyledi. Refahı adil bir biçimde paylaşmanın ve başka bir tarımın mümkün olduğunu ifade eden Soyer "Ne üretirseniz üretin ama mutlaka kooperatifleşin" dedi. Soyer, Yayakent'te kurulan kooperatifi çok önemsediklerini ifade ederek, "Ürettiklerini alacağız, pazarlamasını sağlayacağız" diye konuştu.Üretmenin önemine vurgu yapan Soyer, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticiden yana olduğunu da sözlerine ekledi.

Açılış töreninde Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ve Kınık Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Nevzat Ateş de desteklerinden dolayı Başkan Soyer'e teşekkürlerini iletti.

"Kırsal kalkınma yerelden başlayacak"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi ve İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, açılışta kırsal kalkınmanın yerelden başlayacağını ve belediye başkanlarının da buna liderlik edeceğini söyledi. İzmir Köy-Koop'un 104 tarım kooperatifinin üst çatısı olduğuna işaret eden Soyer, Yayakent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de en kısa sürede bu çatı altına beklediklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021'de İzmir'de yapılacak dünyanın en büyük gastronomi fuarlarından biri olan Terra Madre'ye hazırlanırken, Kınık'ta Slow Food üyeleri tarafından her yıl 10 Aralık'ta kutlanan Toprak Ana (Terra Madre) Günü için de bir etkinlik düzenlendi. Konuklara geleneksel yöntemlerle pişirilen, yöreye özgü yemekler sunuldu.

Fidanlar bizden meyveler sizden

Başkan Soyer, kırsaldaki üreticiyi desteklemek için "Fidanlar Bizden, Meyveler Sizden" kampanyasını da Kınık'tan başlattı. Kampanya kapsamında üreticilere 129 bin meyve fidanının dağıtılması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kınık programının son bölümünde ise Kınık Belediyesi Aile Danışma Merkezi'nde ilçenin 37 muhtarıyla bir araya geldi. Muhtarları tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Soyer, muhtarların derdine derman olmak için çalıştıklarını ve ihtiyaçların hızla giderileceğini söyledi.