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Seyyar Makam yine yollardaydı

Seyyar makam uygulamasıyla halkın sorunlarını yerinde dinlemeye devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Tunç Soyer dün İzmir'in Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti.

03.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:32Seyyar Makam yine yollardaydı

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz" diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seyyar makam uygulamasıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve belediye bürokratlarının da eşlik ettiği ziyaretlerine dün de devam eti. Soyer, İzmir'in Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti. Muhtarlar ve yurttaşların sorunlarını dinleyen Soyer, sorunlarla ilgili çözüm yollarını paylaştı. Tunç Soyer'in dünkü program kapsamındaki son durağı ise Hatay Pazaryeri oldu. Soyer burada yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.


Tunç Soyer, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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