Seyyar Makam yine yollardaydı

"Muhtarlarımız, vatandaşlarımız belediye kapısının önünde beklemeyecek. Biz onların yanına gideceğiz" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seyyar makam uygulamasıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve belediye bürokratlarının da eşlik ettiği ziyaretlerine dün de devam eti. Soyer, İzmir'in Göztepe, Mithatpaşa ve Murat Reis mahallelerini ziyaret etti. Muhtarlar ve yurttaşların sorunlarını dinleyen Soyer, sorunlarla ilgili çözüm yollarını paylaştı. Tunç Soyer'in dünkü program kapsamındaki son durağı ise Hatay Pazaryeri oldu. Soyer burada yurttaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.