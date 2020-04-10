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Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 26 yıl önce seyyar satıcı olarak başladığı kozmetik sektöründe fabrika kurarak bugün 100 kişiye istihdam sağlayan ve 120 ülkeye ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, koronavirüs salgını ile mücadelede kolonya üretimlerini...

10.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:41
Seyyar satıcı olarak başladığı sektörde, kozmetik devi oldu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, 26 yıl önce seyyar satıcı olarak başladığı kozmetik sektöründe fabrika kurarak bugün 100 kişiye istihdam sağlayan ve 120 ülkeye ihracat yapan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, koronavirüs salgını ile mücadelede kolonya üretimlerini artırdıklarını söyledi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 26 yıl önce seyyar olarak kozmetik ürünleri ve kolonya satarak sektöre giren Ayhan Kırmızıgül, bir süre sonra atölye kurarak, üretime başladı. Daha sonra işi geliştiren Kırmızıgül, bugün kurduğu kozmetik fabrikasında 100 kişiye istihdam sağlarken, 120 ülkeye de ihracat yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde kozmetik üretimine ara veren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kırmızıgül, Türk kozmetik sektörünün özellikle son 10- 15 yılda dünyada önemli bir konuma geldiğini söyledi. Koronavirüsle mücadelede özellikle kolonya üretimlerine ağırlık verdiklerini ifade eden Kırmızıgül, tek sıkıntılarının  hammadde olan alkol temini olduğunu dile getirdi. Kırmızıgül, alkol sorunun çözülmesi halinde üretimlerinin daha da artacağını ifade etti.

Toplam 120 ülkeye ihracat yaptıklarını ifade eden Kırmızıgül, "Sektörde 26 yıllık bir firmayız. Avrupa'nın tamamı, Amerika ve Ortadoğu'ya koronavirüs öncesi yüzde 80 ihracatımız devam ediyordu. Ama şu an bir düşüş var, malum salgın nedeniyle. Üretim olarak şu an yüzde 10 kapasitesi ile çalışıyoruz. Şu an ağırlıkla olarak kolonya üretimi yapıyoruz. Son 1,5 ayda kolonya üretimimiz arttı. Ancak alkol sorunumuzu çözebilirsek üretimimiz daha da artacaktır" dedi.

'DIŞ ÜLKELER BİZE ALKOL SATMAK İSTEMİYOR'

Devletin ithalatta vergide düşüş yaparak gerekeni yaptığını söyleyen Kırmızıgül, "Vergi oranını düşürdüler ama dış ülkelerden kimse bize alkol satmak istemiyor. Malum o ülkelerde de virüs çıktığı için kimse alkolü Türkiye'ye satmak istemiyor. Bu da tüm kozmetik camiasını etkiliyor. Dezenfektan ürün üretilmiyor. Kolonyada kullanılan alkol özel bir alkol. Türkiye'de alkol üretimi var ama tıbbi de kullanılıyor. Dezenfekte kullanılıyor. Kozmetik üründe kullanılmıyor. Kozmetik üründe kullanılan alkolde had safhada sıkıntı var. Tüm kozmetik firmaları alkol arıyorlar ama bulamıyorlar. Ülkede üretim olmadığı için herkes de sıkıntı içerisinde" diye konuştu.

"İMKAN VERİLİRSE YÜKLÜ MİKTARDA ÜRETİM YAPABİLİRİZ"

Gerekli imkanların sağlanması halinde hem Türkiye'ye hem de yurt dışına büyük miktarda kolonya üretimi yapabileceklerini belirten Kırmızıgül, "Biz kozmetik sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösterdiğimiz için fabrikamız çok büyük. Bize imkan verilirse, Türkiye'deki tedarikçi zinciri yanımızda olursa biz de her zaman devletimizin yanında oluruz" diye konuştu.

MERDİVEN ALTI ÜRETİME TEPKİ

Kırmızıgül, koronavirüs salgını nedeniyle özellikle kolonyada merdiven altı üretimlerin arttığına dikkat çekerek, "Merdiven altı üretici çoğalmış durumda. Yaklaşık 120 ülkeye ihracat yapıyoruz. Otuz günlük üretimimizin iki günü yurt içine veriyoruz, 28 gününü ise ihraç ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İhracat, Güncel
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