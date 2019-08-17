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Seyyar satıcı sinir krizi geçirdi

Iğdır'da zabıtanın yaptığı orantısız müdahale sonucu sinir krizi geçiren bir seyyar satıcı tahtayla kafasına vurdu.

17.08.2019 14:37 Seyyar satıcı sinir krizi geçirdi
Iğdır'da zabıtanın yaptığı orantısız müdahale sonucu sinir krizi geçiren bir seyyar satıcı tahtayla kafasına vurdu.

Iğdır'da seyyar satıcılık yapan bir vatandaş, zabıtanın yaptığı orantısız müdahale karşısında daha fazla dayanamayarak sinir krizi geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Rıza Yalçın Caddesi Millet Sokak üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaş, zabıtanın orantısız bir şekilde müdahale etmesi üzerine sinir krizi geçirdi. Arabaya el koymak isteyen zabıtaya yalvararak direnmeye çalışan satıcı bir süre sonra sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren satıcı daha fazla dayanamayarak el arabası üzerinde bulunan tahta ile kendi kafasına vurmaya çalıştı. Kafasına vurmak isteyen satıcıyı engelleyen vatandaşlar, arabaya el koymak isteyen zabıtaya tepki gösterdi.

O anları kayıt altına alan bir vatandaşa tepki gösteren zabıta memuru, "ne çekiyorsun yasak çekme" demesi üzerine vatandaş, "yazık değil mi bu insana, haline baksana perişan oldu" dedi. - IĞDIR

Iğdır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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