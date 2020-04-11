Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyyar satıcıların satamadığı ürünleri Elbistan Belediyesi satın alacak

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sokağa çıkma yasağı kapsamında seyyar satıcıların ürünleri satılmadığı takdirde bozulacak ürünleri satın almaya hazır olduklarını bildirdi.

11.04.2020 18:03 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:03
Seyyar satıcıların satamadığı ürünleri Elbistan Belediyesi satın alacak
Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sokağa çıkma yasağı kapsamında seyyar satıcıların ürünleri satılmadığı takdirde bozulacak ürünleri satın almaya hazır olduklarını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda 48 saat sokağa çıkma ilan edilen yerleşim alanlarından biri olan Elbistan'da, insanlar evlerine kapandı. Fırınların dışında diğer işyerlerinin kapalı olduğu ilçede, sebze ürünleri satarak geçimini sağlayan seyyar satıcılar ile günlük tüketilmediği takdirde bozulacak ürünlerden ekmek parası kazananların yardımına Elbistan Belediyesi koştu. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, günlük sattıkları ürünlerle evlerine ekmek götüren vatandaşların ürünlerini almak için harekete geçtiklerini söyledi.

Korona virüs nedeniyle başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere ilçe halkıyla omuz omuza verdiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, "İlçemizde seyyar olarak sebze ve günlük tüketilen ürünleri satarak evlerine ekmek götürmeye çalışan hemşerilerimiz var. Kıt kanaat geçinen bu hemşerilerimiz, sokağa çıkma yasağından etkilenen kesimlerin başında geliyor. İlçedeki tüccarlardan aldıkları ürünleri, sokak sokak dolaşarak satma çabasındaki hemşerilerimize yardımcı olmak sosyal belediyeciliğin en önemli göstergesidir. İstemeleri halinde seyyar satıcılarımızın ve satılmadığı takdirde bozulacak ürünleri, Elbistan Belediyesi olarak satın almaya karar verdik. Bu zor süreçte, özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya çalışıyoruz. 4 tekerin üzerinde ekmeğinin peşinde koşan hemşerilerimizin de yanında olacağız" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Elbistan Belediyesi, Elbistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››Seyyar satıcıların satamadığı ürünleri Elbistan Belediyesi satın alacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:48: Korona virüsle mücadele kapsamında ön işlem masası kuruldu - Haber 18:48: Pamukkale Belediyesi ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaya devam ediyor - Haber 18:48: Kovid-19 nedeniyle New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişiyi uyaran polis ekibine sopalı saldırı - Haber 18:46: Niğdeli kardeşler bisiklet almak için biriktirdikleri parayı "Milli Dayanışma Kampanyası"na... - Haber 18:34: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz - Haber 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin