04.06.2019 11:56
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Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada

Samsun'da seyyar satıcıların saldırısına uğrayan sivil zabıta memuru yaralandı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Dün İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede tezgah açan seyyar satıcılar, sivil zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Bunun üzerine seyyar satıcılarla ismi öğrenilemeyen sivil zabıta memuru arasında tartışma çıktı.

ZABITA MEMURU YARALANDI

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Seyyar satıcılar tarafından darbedilen zabıta memuru yaralandı.

CEP TELEFONUNA YANSIDI

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sonlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada
Kaynak: DHA
Samsun, Zabıta, 3. Sayfa

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