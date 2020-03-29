Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Seyyar tatlıcı, ırmakta boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seyyar tezgahta tatlı satan Mehmet Canpolat'ın (55) girip, kısa sürede gözden kaybolduğu ırmakta cansız bedeni bulundu.

29.03.2020 18:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 18:12
Seyyar tatlıcı, ırmakta boğuldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, seyyar tezgahta tatlı satan Mehmet Canpolat'ın (55) girip, kısa sürede gözden kaybolduğu ırmakta cansız bedeni bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Sorgun Mahallesi Titreyengöl Yürüyüş Yolu üzerinde meydana geldi. Mehmet Canpolat'ın ırmağa girdikten bir süre sonra gözden kaybolduğınu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Irmakta yapılan arama sonucu Canpolat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sahil Güvenlik botuyla kıyıya çıkarılan Canpolat'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayı gören kişi, Mehmet Canpolat'ın kıyafetiyle ırmağa girdiğini, uyarmalara rağmen boyunu aşana kadar gidip, boğulduğunu söyledi. Seyyar tatlıcılık yapan Mehmet Canpolat'ın Manavgat'ta yalnız yaşadığı belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Sorgun Mahallesi, Mehmet Canpolat, Manavgat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Seyyar tatlıcı, ırmakta boğuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 131’e yükseldi! Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 131'e yükseldi!
İBB, bu kare için ’provokasyon’ dedi, istatistikleri paylaştı Haberler
İBB, bu kare için "provokasyon" dedi, istatistikleri paylaştı
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı Haberler
Çin, koronavirüs salgınını kontrol altına aldı
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
Umrecilerin bazılarında koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
THY’nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu Haberler
THY'nin salgın döneminde yapacağı iç hat seferleri belli oldu
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti Haberler
Vali Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul’un göbeğinde halay çektiler Haberler
Salgın uyarılarını hiçe saydılar, İstanbul'un göbeğinde halay çektiler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı’na virüs mesajı yolladı Haberler
Recep, Tayyip, Erdoğan isimli üçüzler, Cumhurbaşkanı'na virüs mesajı yolladı

Son Dakika Güncel Haberleri

19:20: Türkiye'de korona virüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 131'e yükseldi - Haber 19:20: Malatya'da 2 mahalle karantina altına alındı - Haber 19:20: Korona virüs vakasına giden ambulansa saldıran 2 şüpheli tutuklandı - Haber 19:20: Düzce Valiliğinden "karantina iddiası"na açıklama Açıklaması - Haber 19:19: "Koronavirüs sessizliği" - Haber 19:09: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 131'e, vaka sayısı ise 9217'ye yükseldi - Haber 18:37: Son Dakika: Umre'den getirilerek Ankara'da karantinada tutulan bazı vatandaşların koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 18:02: İstanbul Valisi Yerlikaya, kararlara uyan İstanbullulara teşekkür etti - Haber 17:24: Avcılar'da yeni evli çift, salgın uyarılarını dinlemedi yakınlarıyla halay çekti - Haber 17:03: İtalya, koronavirüs vakalarında 10 gün içinde ciddi bir düşüş bekliyor - Haber 16:49: Rus uzmandan açıklama: Rusya'da durum 2-3 ay içinde düzelecek - Haberler