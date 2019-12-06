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Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı

Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştıAydın'ın Nazilli ilçesinde seyyar satıcı Halit Ö., bir süre önce kaldırılan mısır tezgahının tekrar zabıtalar tarafından kaldırılmak istenmesi üzerine benzinle kendini yakmaya kalkıştı.

06.12.2019 19:14 | Son Güncelleme: 06.12.2019 19:17
Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı
'ın ilçesinde seyyar satıcı Halit Ö., bir süre önce kaldırılan mısır tezgahının tekrar zabıtalar tarafından kaldırılmak istenmesi üzerine benzinle kendini yakmaya kalkıştı. Halit Ö., uzun uğraş sonucu intihardan vazgeçti.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Uzun Çarşı'da meydana geldi. Mısır satan Halit Ö.'nün seyyar tezgahı, 3 ay önce belediye tarafından kaldırıldı. Tezgahını tekrar bugün açınca, zabıta ekipleri tekrar kaldırmak için geldi. Halit Ö., zabıtaları görünce tezgahında altındaki benzin dolu bidonu çıkararak, kendini yakma tehdidinde bulundu. Bunun üzerine zabıta ekipleri, polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Halit Ö.'yü ikna etmeye çalışsa da ilk anda başarılı olamadı. Halit Ö.'nün yakını olay yerine gelerek, vazgeçirmeye çalıştı. Polisin de çabasıyla Halit Ö., ikna olup elindeki benzin bidonunu bıraktı. Halit Ö., ifadesinin alınması için polis merkezine götürdü. Tepkili olan Halit Ö., Tezgahım kaldırıldığından beri 3 aydır evime ekmek götüremiyorum. Bizden ne istiyorlar. Onlara oy vermedik diye suç mu işledik Dilencilik mi yapayım dedi.
Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı

Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: DHA


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