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Seyyar tezgahta kaçak 25 cep telefonu ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta seyyar tezgahta 25 kaçak cep telefonu ile 91 cep telefonu aksesuarı ele geçiriydi.

02.12.2019 21:54 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:26Seyyar tezgahta kaçak 25 cep telefonu ele geçirildi
'ta seyyar tezgahta 25 kaçak cep telefonu ile 91 cep telefonu aksesuarı ele geçiriydi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul ve 'den getirdiği kaçak ve klonlanmış cep telefonlarını Kahramanmaraş'ta piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli takibe alındı.
Ekipler, merkez Onikişubat ilçesinin Yunus Emre Mahallesi'ndeki sosyete pazarında seyyar tezgah açan, ikinci el telefon satışı yaptığı görüntüsü veren Ö.Y'ye ait tezgahın altında arama yaptı. Aramada, gümrük kaçağı 25 cep telefonu ve 91 cep telefonu aksesuarı bulundu.
Gözaltına alınan Ö.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kahramanmaraş, Mardin, Güncel

Kaynak: AA

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