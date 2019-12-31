Seyyid Ahmet Arvasi Eskişehir'de anıldı

Türk İslam Ülküsü'nün mimarı olarak bilinen merhum Seyyid Ahmet Arvasi, vefatının 31'inci yılında Eskişehir'de düzenlenen programla anıldı.



Türk-İslam Ülküsü'nün mimarı olarak bilinen büyük mütefekkir ve yazar merhum Seyyid Ahmet Arvasi'nin vefatının 31'inci yılında Eskişehir Ülkü Ocakları tarafından Mevlidi-i Şerif okutuldu. Odunpazarı Ülkü Ocakları binasında gerçekleştirilen mevlid programına Ülkü Ocakları Odunpazarı ilçe yönetimi ve ocak üyeleri katıldı. Düzenlenen programla ilgili konuşan Ülkü Ocakları Odunpazarı İlçe Başkanı Hasan Kaya, programı çerçevesinde Mevlid-i Şerif okunduğu ve Arvasi'nin hayatından konuşulduğu belirtti. Kaya, "Bugün burada büyük adam Ahmet Arvasi'nin ölümünün 31'inci yılında kendisi için dua etmek ve bize bırakılan eserleri üzerine konuşmak için buradayız. Amacımız Arvasi'yi gelecek nesillere onun hakkında bilgi aktarmak ve onu içimizde yaşattığımızı belli etmektir" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA