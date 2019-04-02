Sezai Balta Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP BİLECİK belediye başkan adayı Sezai Balta oldu. DP adayı Sezai Balta, BİLECİK belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? BİLECİK belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DP BİLECİK belediye başkan adayı Sezai Balta ile ilgili seçim sonuçları ve BİLECİK belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DP BİLECİK belediye başkan adayı Sezai Balta oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte BİLECİK belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. BİLECİK aday yarışı ve BİLECİK seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

BİLECİK Seçim Bilgileri

BİLECİK belediyesi için toplam sandık sayısının 120 olduğu belirlendi.

BİLECİK belediyesi için açılan sandık sayısının ise 119 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

BİLECİK belediyesi için katılım oranının ise % 85,88 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

BİLECİK toplam seçmen sayısının ise 38.977 olduğu belirlendi.

BİLECİK belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 33.472 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DP BİLECİK Belediye Başkan Adayı Sezai Balta Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP BİLECİK belediye başkan adayı olarak gösterilen Sezai Balta, BİLECİK yarışında % 0,72 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. Sezai Balta toplamda 233 adet oy sayısına ulaştı.

DP BİLECİK belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.