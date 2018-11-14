Sezai Çamdalı Sağlık Sorunları Nedeniyle Görevinden Ayrıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde uzun yıllar yöneticili yapan Sezai Çamdalı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yöneticileri tarafından onuruna veda yemeği verildi. Kocasinan
Öğretmenevindeki yemekte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "Sayın Sezai hocamla uzun yıllar çalışmak isterdim. Sağlık her şeyin önüne geçmektedir. Çalışkan, gönlü geniş, kibar bir insan olarak bundan sonraki görevinde başarılar dilerim." dedi.
Yemeğin sonunda hizmetlerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından plaket takdimi edildi. - KAYSERİ
Celalettin Ekinci
14 Kasım 2018 Çarşamba 10:31