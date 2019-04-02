Sezai Çamoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP AYDIN KÖŞK belediye başkan adayı olan Sezai Çamoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. AYDIN KÖŞK ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Sezai Çamoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP AYDIN KÖŞK adayı Sezai Çamoğlu kimdir? BTP AYDIN KÖŞK adayı Sezai Çamoğlu yüzde kaç oy aldı?

Sezai Çamoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP AYDIN KÖŞK belediye başkan adayı olarak gösterilen Sezai Çamoğlu KÖŞK ilçesinde % 0,16 oranında oy almıştır. KÖŞK ilçesinde % 0,16 oranında oy olan Sezai Çamoğlu adlı BTP adayı toplamda 29 adet oy sayısına ulaştı.

AYDIN KÖŞK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.