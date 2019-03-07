Sezai Karakoç'un Partisi, Yerel Seçimler İçin Kararını Verdi

Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı, İslamcı camianın ağabeyi şair Sezai Karakoç, yerel seçimlere dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Karar gazetesi yazarı Mevlana İdris, "Üstadın seçim bildirisi" başlıklı yazısında Karakoç'un açıklamasını aktardı.

İşte yazıdaki ilgili kısım;

"Yüce Diriliş Partisi Genel Başkanı A. Sezai Karakoç, yaklaşan yerel seçimler sebebiyle bir bildiri yayımladı. Tarihsel bir perspektiften kaleme alınan bildiriyi aynen iktibas ediyorum: Ülkemiz yeni bir seçime giriyor. Hayırlı olsun.

"HALKIMIZIN OY VERMESİNİ İSTİYOR, UMUYOR, BEKLİYORUZ"

Biz, parti olarak, seçime, girme şartları sebebiyle katılamıyoruz. Ancak, partimizden ayrılıp bağımsız olarak seçime girecek olan arkadaşımız Lütfü Yılmaz, İstanbul'dan, ve Ercan Tortop arkadaşımız Eskişehir'den, büyükşehir belediye başkanlıklarına aday olduklarından kendilerine halkımızın bu seçimde oy vermesini istiyor, umuyor ve bekliyoruz.

Seçim, yerel seçimdir düşüncesiyle oy vermek, kendi başına yeterli olmaz. Toplumla ilgili olaylarda birbirine sımsıkı bağlılık vardır. Bugünü tarihten soyutlayamayız. Olayları sadece akıl ve mantık veya toplumun bugünü açısından değerlendiremeyiz. Olayları tarihî akışı içinde anlamlandırmalı ve hiçbir olayı tek başına düşünmemeliyiz. Ülkemizin ve milletimizin geleceğini güven altına almak bütün hareketlerinizin temel amacı olmalıdır. Geleceğimizin güvenliğini sağlama düşünülmeden yapılacak bütün işler risk altında olacaktır. Tarihten misalleri çoktur ve ibret vericidir."

"ÜLKENİN GELECEĞİ BİRİNCİ GÜNDEMDİR"

Bir örnek: Osmanlı Devleti, son zamanında, ülkenin birçok yerini demiryolları ile donattı. O zor zamanlarda sıkıntılara katlanarak bu hizmetleri yaptı. Ancak devlet yıkılınca bu demiryollarının çoğu elimizden çıktı, bir kısmı da yabancıların oldu. Ülkemizi imar etmeliyiz. Şüphesiz bu bizim görevimizdir. Ancak geleceğimizi garantilemeden yapacağımız imarlar, Allah göstermesin, hele bir de bu hizmetlerin uluslararası şirketlere yaptırıldığı da göz önünde tutulursa acıklı bir sonuçla karşılaşabiliriz.

Demek ki, herşey, her çaba dönüp dolaşıp ülkenin geleceğinin sağlanmasına dayanıyor. O olmazsa, bütün emekler boşa gidebilir. Bunun için, ülkenin geleceği her zaman birinci gündemdir. İsterse seçim yerel seçim olsun.

"ASIL 'BEKA SORUNU' BUDUR"

Bu seçimde de oy verirken geleceğimizin güvenliği açısından hareket etmeliyiz. Ne yazık ki, muhalefetiyle iktidarıyla seçime giren partiler, daha çok, bugüne odaklanmışlardır. Tarihî olayları unutup, ulus devlet olmanın zaaflarını hesaba katmadan, sanki gelecek tam güven altındaymış gibi hareket ediyorlar. Oysa, çağımızda, ulus devletlerin güvenliği oldukça zayıflamıştır. Belli ve büyük bir güce ermemiş devletler, ülkeler tâbi olmaya mahkûm gibi görünüyor.

Bugün, ABD, Rusya, Çin, Hindistan ve Avrupa Birliği dışındaki devletler, her an istilâya, saldırıya, baskıya, ekonomik-siyasi ve hatta silâhlı müdahelelere mâruz kalabilir. Örnekleri ortadadır.

İslâm ülkeleri, altmış yıldır söylediğimiz üzere, birliklerini kurmadıkları için, bugün, bu tehlikeyle karşı karşıyadırlar. Asıl 'beka sorunu' budur."