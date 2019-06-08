Sezai Temelli'den Binali Yıldırım'a yanıt: Kürdistan der Kürtçe tabelayı indirirler

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşup "Meclis'te Kürdistan mebusu" sözlerine yanıt verdi. Temelli, "Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler. Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, Partisinin bayramlaşma programı kapsamında Şırnak ve ilçelerini gezdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Burada konuşma yapan Temelli, 31 Mart seçimlerinin öncesinde AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Defolun gidin, yallah Kürdistan'a" sözlerini hatırlatarak şunları söyledi:

"Biz de dedik ki 'Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız.' İşte buradayız. Yine belediyemizdeyiz. Yine buradayız, yine hep beraberiz" dedi. "Peki, kim gitti" diye soran Temelli'ye yurttaşlar, "Onlar gitti" diye seslenirken, Temelli de "Kayyum gitti. Ne dedik bu kayyımları süpürüp atacağız. Cizre'den de sizlerle beraber kararlılığımızla, mücadelemizle, işte o kayyımu süpürüp attık. Bütün rezilliği ile hırsızlığıyla, yolsuzluğu ile süpürüp attık" diye konuştu. Temelli, "İstanbul'da da kayyımı söküp atacağız"

"DİYARBAKIR'DA BİZİM SÖYLEDİĞİMİZİ TEKRAR EDİYORLAR"

Binali Yıldırım'ın Diyarbakır'da Kürtçe konuşması ve "Kürdistan mebusu" hatırlatmasına da değinen Temelli, şunları söyledi:

"Dün bize Kürdistan dedik diye saldıranlar şimdi gelmişler Diyarbakır'da bizim söylediğimizi tekrar ediyorlar. Neden Çünkü samimi değiller. Şimdi peşinde oldukları şey; 3 tane, 5 tane oydur. Bizim, bu samimiyetsiz, bu sahtekarlığa, bu kayyımcu anlayışa verecek tek bir oyumuz yok. Bunlar Diyarbakır'a gelirler Kürdistan'dan bahsederler ama aynı gün içerisinde Tatvan'da Kürtçe tabela indirirler. Bitlis'te Kürtçe tabela indirilir ve bunlar gelirler bizim belediyelerimizin girişini X-ray cihazı kurallar. Ne arıyorsunuz? 'Suçlu arıyoruz' diyorlar. 'Bizden suçlu çıkmaz' dedim. Size bin kere söyledim; bizden insan çıkar insan. İçiyle dışıyla insan çıkar. Sen suçlu arıyorsan git o kayyumlarına. Kayyumlarını X-ray cihazlarından geçir. Geçir de suç gör. Adeta içlerinde suç yuva yapmış. Evet, çalmadıkları, çırpmadıkları şey kalmamış. Evet, bütün kentleri yağmalamışlar. Cizre'yi de yağmalamışlar ve bu anlayış hala iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Buna izin vermeyeceğiz."

AÇLIK GREVLERİ

Açlık grevi eylemlerine ve terör örgütü PKK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelere de dikkat çeken Temelli , "Sayın Öcalan bir kez daha Türkiye'ye demokratik siyaset içinde demokratik çözüm önerisini getirmiştir. Onurlu bir barış önerisini getirmiştir. Türkiye'nin özlemini duyduğu budur. Türkiye'nin özlemini duyduğu şey Kürt meselesinin muhataplarıyla bir an önce çözülmesidir. Bu meselenin muhatabı Sayın Öcalan'dır" diye konuştu.