Sezai Temelli'den çağrı: Gelin ilk adımı biz atalım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdi. Temelli, Meclis'teki partilere çağrı yaparak "Gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Temelli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

KADIN ÜNİVERSİTESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "kadın üniversitesi" çıkışını değerlendiren Temelli "Kadın üniversiteleri cinsiyet eşitliği konusunda çok ciddi bir risktir. 90'ları hatırlayın, Beyazıt Meydanı'nda başörtülü öğrenciler mücadele ederken bunlar orada yoktu hepsi toz olmuştu. Biz oradaydık. O öğrenciler ayrı bir üniversite istemiyorlardı" dedi.

ODTÜ'DEKİ YURT TARTIŞMASI

ODTÜ yurt yapmak için ağaçların kesilecek olmasına tepki gösteren Temelli "Ben şuna karar verdim. Bunların ağaç fobisi var. Çocukken bir şey mi oldu ağaçtan mı düştüler ne oldu? Nerede ağaç görseler onun yerine inşaat yapıyorlar. Koskoca Ankara'da yer kalmamış gitmişler ODTÜ'ye 20'nci yurdu yapmak için ağaç kesiyorlar." ifadelerini kullandı.

S-400 VE F-35

Rusya'dan satın alınan ve ABD ile krizi yol açan S-400 hava savunma sistemlerini değinen Temelli "Kürt meselesi yoktur diyenler bu ülkenin kaynakları ile hala S-400'leri F35'leri almaya çalışıyorlar. S-400'leri Ankara'ya getirmeyi düşünüyormuş. Getirsin, Saray'ın bahçesine koysun her sabah çıkıp sevsin biraz" ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

1. yılını dolduran yeni sisteme ilişkin eleştirilerini dile getiren Temelli "Bu sistem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Bu hükümet özgürlükleri yok sayma tasfiye etme eşiğinde. Bir rehabilite yapacaklardı herhalde olmadı şimdi de sistemin emarını çekeceklermiş. Siz bu sistemin kısa filmini çekin. Çekin ki bu hukuksuzluklar adaletsizlikler tarihe not düşsün. Bu parlamento çatısı altında olanlar; gelin bu vesayetçi, tekçi yapıdan kurtulalım. Bu sisteme karşı demokratik bir cumhuriyet için, çoğulcu laik bir cumhuriyet için ilk adımı biz atalım" diye konuştu.

MERKEZ BANKASI

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasına tepki gösteren Temelli "Bu sistem yönetememe halidir. Bu yönetememe halinden dolayı da ülke her gün krize sürükleniyor. İktidarın payandası bir Merkez Bankası vardı. Başkanı görevden alındı. Görevden alınması suçtur. Görevden alma sebebi hedeflere ulaşamamış. Enflasyonu düşürememiş. Bu yasa dışı kararnameyle görevden alındı. Faizler düşerse enflasyon nasıl düşer konusunda ekonomistler tez yazıyor. Kendisi tez yazamayan bir Merkez Bankası başkanı var şimdi. Böyle bir ilişki yok. Tarihte böyle vakaları Çillerle yaşadık. Biz unutmayız. Çiller biliyorsunuz iktisat profesörüydü ülke inanılmaz bir krize sürüklendi. Merkez Bankaları özerk olmalı" diye konuştu.