Sezai Temelli'den Erdoğan ve Bahçeli'ye canlı yayın çağrısı: Yürekleri yetiyorsa biz de televizyona çıkalım

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları İmamoğlu ile Yıldırım'ın ortak canlı yayına çıkacak olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Temelli, "Biz de bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve küçük ortağını eş başkanlar olarak canlı yayına davet edebiliriz. Yürekleri yetiyorsa gelsinler biz de çıkalım televizyona" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala HDP Eş Başkanları ve milletvekilleri de sahaya iniyor. Temelli, Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın sorularını yanıtladı.

HDP'NİN SAHA ÇALIŞMASI

Temelli, "İstanbul seçimlerine kısa bir süre kaldı. Sizin de sahaya ineceğinizi biliyoruz. Nasıl bir çalışma yapacaksınız?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Eş başkanlar, çok sayıda milletvekili ve MYK'dan arkadaşımız İstanbul'da çalışma yapacağız. İstanbul seçimini sadece İstanbul seçimi olarak görmüyoruz. Çok adaletsiz bir seçim süreci yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. İstanbul seçim iklimini bir demokrasi referandumu zemini olarak değerlendirmek istiyoruz. 31 Mart'a giderken strateijimiz "Ya demokrasi ya otoriter rejim" ayrımında demokrasi tercihine çağrıydı. İstanbul'da biz tek başımıza seçimi kazanamayacaksak neden demokrasi güçleri, otoriter rejim karşısında olanlar kazanmasın çizgimiz devam ediyor. İstanbul seçimini demokrasi referandumu, Türkiye'nin seçimi haline getirmek önemliydi. Getirdik de. Şimdi İstanbul Türkiye'nin en belirgin seçim atmosferi ama Tatvan kendi seçimini bir kez daha İstanbul'da yapacak. Bitlis, Şırnak, Muş kendi seçimini bir kez daha İstanbul'da yapacak. Gasp edilen belediyelerimizin tümü kendi seçimini bir kez daha kendi iradesiyle yenilemiş olacak. Bir itirazı, reddiyeyi bir kez daha sandıklara taşıyabileceğiz. Bu demokrasi referandumu anlamında önemli. İki paralel program götüreceğiz. Birincisi bizim güçlü olduğumuz ilçelerde çalışmalar var. Özellikle önümüzdeki süreçte demokrasi ittifakı çalışmaları için bir zemin çalışması yapacağız. Bir de görece zayıf olduğumuz ilçelerde de görünürlüğümüzü arttırmaya dönük çalışmalarımız olacak. Sokak çalışmaları, ev-iş yeri ziyaretleri, halkla buluşma toplantıları olacak."

SANDIĞA GİTMEYEN HDP'LİLER

31 Mart'ta sandığa gitmeyen HDP'li seçmenlere de değinen Temelli şu şekilde konuştu:

"24 Haziran ile 31 Mart seçimlerinde aldığımız oyların karşılaştırmasına bakıldığında 31 Mart'ta seçmenimizin 900 binden fazlası bizim demokrasi mücadelesine katkısını sundu. 230 bin seçmenimizin sandığa gitmediğini biliyoruz. Bunlar net rakamlar, analizler de bizi doğruladı. Bizim amacımız bu 900 binin üzerindeki HDP seçmeni sayısını arttırmak. Sahadan gelen veriler de olumlu. Biz HDP seçmenin daha büyük kısmının sandığa gitmesini sağlayacağız. Bu konuda tereddüt yok."

ORTAK CANLI YAYIN ÇAĞRISI

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 16 Haziran'da yapacağı ortak canlı yayınla ilgili de konuşan Temelli, şunları söyledi:

"Yayının olması çok güzel bir şey. Bir kere adayların kamuoyuna açık tartışmaları harika olmalı. Hatta biz bu vesile ile Cumhurbaşkanı ve küçük ortağını eş başkanlar olarak canlı yayına davet edebiliriz. Yürekleri yetiyorsa gelsinler, biz de çıkalım televizyona. Türkiye'de demokrasiyi konuşalım. Yargıyı konuşalım. Kürt meselesini konuşalım. Bütün herkes bizi izlesin. Bütün partiler gelsin konuşalım. Meclis kürsüsünde sadece konuşmak yetmez. Kamuoyunun bu tartışmalara ihtiyacı var. Gelsinler, bizim bu konuda öz güvenimiz de tam, cesaretimiz de tam. Önemli. İyi bir şey. 17 yıl sonra olması da aslında bizi düşündürmeli. 17 yıl boyunca siyasetçiler bir tartışma programına birlikte katılamamışlar. Bu eksiklik. Dünyanın birçok yerinde çok yaygın bir yöntemdir. Umarım iyi bir başlangıç olur. Bundan sonra herkes buna heveslenir ve biz de onlarla televizyon ekranlarında, halkın önünde karşılaşabiliriz."