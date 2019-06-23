23.06.2019 20:04
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Sezai Temelli'den seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme: Barış tercih edenler kazandı

23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını değerlendiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, toplumun barış istediğine vurgu yaptı.

İstanbul 'da yeniden yapılan büyükşehir belediye başkanlığının ilk sonuçlarını bianet'e değerlendiren Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Sezai Temelli , HDP seçmenlerinin fark yarattığına dikkat çekti, şöyle konuştu:

"Bu sonuçları seçimlerden öte değerlendirmek gerekiyor. Seçmenin tepkileri sandığa yansıdı. Demokrasi, barış, özgürlük isteyenler oylarını bir kez daha kullandılar. Seçmen bize bir mesaj verdi.

"DEMOKRASİ İTTİFAKININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplum barıştan yana olduğunu ve barış istediğini söyledi. Barış tercih edenler kazandı. Bundan sonraki süreçte, seçimde sandığa yansıyan demokrasi ittifakını geliştireceğimizi düşünüyoruz. Sandık sonuçları demokrasi ittifakının geliştirilmesine devam edeceğimizi söylüyor. Demokrasi ittifakının geliştirilmesi için çalışacağız.

"YOLUMUZA BARIŞ İSTEYENLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye 'nin demokrasi ittifakına ihtiyacı var. Bu seçim sonuçları bir kez daha bunu gösterdi. Biz de bundan sonra yolumuza, demokrasi ve barış isteyenlerle devam edeceğiz."

Sezai Temelli'den seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme: Barış tercih edenler kazandı
Halkların Demokratik Partisi , İstanbul , Sezai Temelli , Politika , Güncel

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