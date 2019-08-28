Sezai Temelli'den Süleyman Soylu'ya kayyum çağrısı: Vali'yi görevden almanız lazım

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Mardin'e kayyum atanan Mustafa Yaman'dan 40 bin TL değerinde hediye aldığı iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu hediyeyi aldınız mı, almadınız mı? Yok ben almadım diyorsa İçişleri Bakanı, acilen Vali'yi görevden alması lazım" ifadelerini kullandı.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB temsilcilerinden oluşan heyet, üç büyükşehir belediyesine kayyum atanması dolayısıyla HDP'ye destek ziyaretinde bulundu. Heyeti, HDP Genel Merkezi'nde Eş Genel Başkanlar Sezai Temelli, Nazmi Gür, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ağırladı.

Temelli, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ziyaretin kendileri açısından çok kıymetli olduğunu söyledi. Üç büyükşehir belediyesine kayyım atanmasıyla "Türkiye'nin 19 Ağustos'ta kara güne uyandığını" iddia eden Temelli, kayyuma karşı çıkmanın demokrasi, hukuk, barış mücadelesi olduğunu savundu. Temelli, bu iradeyi kabul etmediklerini vurgulayarak, arkadaşlarının bir an önce görevlerine iade edilmesini istediklerini bildirdi.

"KAYYIM ATANMASINI KABUL ETMİYORUZ"

DİSK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik de heyet adına yaptığı konuşmada, ziyarette Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyelerine kayyım atanmasını kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdiklerini belirtti.

Bunu, halkın seçme seçilme hakkının gasp edilmesi olarak gördüklerinin altını çizen Bozgeyik, görevden alınan belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin görevlerine iade edilmelerini istediklerini söyledi.

TEMELLİ'DEN SOYLU'YA ÇAĞRI: ACİL VALİ'Yİ ARA

Temelli açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 31 Mart seçimlerinden önce Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Vali Mustafa Yaman'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da aralarında bulunduğu bazı isimlere gümüş takı ve benzeri eşyaları hediye ettiğine ilişkin faturaların ortaya çıkmasının hatırlatılması üzerine Temelli, "Belgeler ortada. Sayıştay zaten özellikle kayyımların yolsuzluğunu ortaya koymuştur. Bunun denetimini yapmayan bir İçişleri Bakanlığı var. Belgeleri müfettişlerle de paylaşacağız. Ortada yanıt arayan bir soru var: Bu hediyeyi aldınız mı, almadınız mı? 'Yok ben almadım' diyorsa İçişleri Bakanı, acilen Vali'yi görevden alması lazım. Vali 'Ben her gelene hediye verdim' diyor. İçişleri Bakanı'na çağrım, acilen Vali'yi arasın. Bir karar versinler." ifadelerini kullandı.

TÜRK, MIZRAKLI VE ÖZGÖKÇE HDP GENEL MERKEZİ'NDE

Bir gazeteci, görevden uzaklaştırılan Ahmet Türk, Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe'nin HDP Genel Merkezi'ne gelmelerinin sebebinin sorulması üzerine Temelli, bu gelişin nedeninin Avrupa delegasyonuyla planlanan programdan kaynaklandığını, Türk, Mızraklı ve Özgökçe'nin başka programlarının da olacağını ifade etti.

Bir başka gazetecinin, HDP olarak muhalefet ya da diğer sendikalarla görüşmelerinin olup olmayacağı yönündeki sorusuna Temelli, "Bugün Saadet Partisi'yle de bir araya geleceğiz." yanıtını verdi.