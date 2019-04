Temelli, Erdoğan'ı Eleştirdiği "Kürdistan'da Kazanmak, Batıda Kaybettirmek" Stratejisini Yorumladı: Hedefe Ulaştık

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sürecinde eleştirdiği"Kürdistan'da kazanmak, Batıda Cumhur İttifakı'na kaybettirmek" stratejisiyle ilgili konuştu. Temelli, "Batıda ortaya koyduğumuz hedefe ulaştık diyebilirim. Biz kazandırdık demiyorum. Biz toplumu bu seçeneğe ikna ettik." dedi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdi.

"Seçimlere "Kürdistan'da kazanmak, batıda kaybettirmek" stratejisiyle girdiniz. Bu strateji ne kadar başarılı oldu?" sorusuna Temelli şu ifadelerle cevap verdi:

"BU STRATEJİYİ AKŞAM YATIP SABAH BULMADIK"

"Bu strateji akşam yatıp, sabah bulduğumuz bir şey değil. Onlarca yıllık mücadele, birikim, deneyim, geçmiş seçimlerin sonuçları üzerinde yapmış olduğumuz analizler, fizibilite çalışmaları vardı. Ama her şeyden önce bunun arkasında yatan siyaset anlayışımız, demokrasi anlayışımız var. Paradigmaya olan güven var, fikriyatımızın gücü var. En büyük teşekkürü hak eden halkımızın kararlılığı ve asla vazgeçmez duruşu var. Bunu Türkiye'nin her yerine taşıdığımıza inanıyoruz. Kazandığımız belediyelerde, kaybettiğimiz belediyelerde. Kazanmasına vesile olduğumuz belediyelerde ya da bugün artık Türkiye'nin eskisi gibi yönetilemeyeceği anlayışını taşıyabildiğimiz her yerde bunu hakim kıldığımıza inanıyorum."

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

"HEDEFE ULAŞTIK DİYEBİLİRİM"

"Rakamlara baktığımızda batıda ortaya koyduğumuz hedefe ulaştık diyebilirim. Biz kazandırdık demiyorum. Biz toplumu bu seçeneğe ikna ettik. Biz buradan kazanılmış yerlerin üzerinde bir vesayet derdinde değiliz.Bütün belediyeler, belediye meclisleri hak etmiştir, hak ederek kazanmıştır. Kutluyoruz. Ama bu seçeneği koymasaydık sonuçlar böyle olmayacaktı. Bu seçeneği koymak bu stratejiyi hayata geçirmek, sonuçları birinci elden etkilemiştir. Ve bugün baktığımızda Adana, Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara gibi batıda hedeflediğimiz yerlerde stratejimiz tüm halklar nezdinde karşılığını bulmuştur. Seçmenimiz, halkımız stratejiye sahip çıkmıştır. Onu kendi duygusallığında yeniden üretmiş ve bu tek adam rejimine, faşizmin kurumsallaşmasına karşı en güçlü tepkiyi vermiştir."

HDP'NİN KAZANDIĞI BELEDİYELER

Temelli, "Kazandığınız belediyelerde ilk olarak neler yapacaksınız ve bundan sonra nasıl bir belediyecilik göreceğiz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aslında biz sıfırdan başlıyoruz. Bizim 62 belediyemiz var, 65'e çıkacak. Bunun 3 tanesi büyükşehir, 5 tanesi il, 55 tanesi ilçe. Gerçekten bir tarafıyla heyecanlıyız bir tarafıyla da tedirginliğimizi, heyecanımızı ortadan kaldıran en büyük bileşenimiz olan DBP'nin geçmiş deneyimleri, birikimleri ve bu birikimleri aktarmak, taşımak, hayata geçirmek. Ama bir HDP var şimdi. Radikal demokrasi bizim ideolojik olarak referansımız. Bunun yerel demokrasiye uyarlanması yönünde çabamız olacak. Çok ciddi sorunlar var. Bu sorunları hep beraber aşmaya çalışacağız. Kenti tümüyle kucaklayan, herkesi sürece katan, katılımcı bütçe anlayışıyla ama karar mekanizmalarında ortaklaşan bir modeli hayata geçireceğiz. Başaracağımıza da inanıyoruz."

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Sezai Temelli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Kürdistan'da kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz" sözlerini mitingde dinlettiren Erdoğan, "Bizde Kürdistan diye bir bölge yok. Çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Yallah oraya, git Kürdistan'a. Sizin bu ülkede yeriniz yok" demişti.