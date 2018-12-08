Sezaryen Doğumların Azaltılmasına Destek ... Doğumun İkinci Evresinde Güvenlik ve Kaliteyi...

Sezaryen doğumların azaltılmasına destek ... Doğumun ikinci evresinde güvenlik ve kaliteyi arttırmak için 'Simülasyon ile Güncel Obstetrik' kursu gerçekleştirildi-Düzenlenen kursa katılan uzman doktorlara sertifikaları verildi
İSTANBUL - Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bilimlerı Üniversitesi Etlık Zübeyde Hanım
Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi koordinatörlüğünde, İngiliz Kraliyet Obstetrik ve Jinekoloji Derneği ile ortak 'Simülasyon ile Güncel Obstetrik' kursu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şanlıurfa
Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde düzenlendi.
'Doğumun ikinci evresinde güvenlik ve kaliteyi artırmak' konulu kursa, İngiltere
'den İngiliz Kraliyet Obstetrik ve Jinekoloji Derneği etik kurul üyesi Dr. Sophia Webster da eğitmen olarak katıldı. Kurs kapsamında müdahaleli doğum girişimleri katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı .Bizzat her katılımcının özel maketler üzerinde vakum ve forseps uygulaması yapması sağlandı.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimlerı Üniversitesi Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Yavuz
, Türkiye
'de toplam doğurganlık hızı ve kaba doğum hızının en yüksek il olduğu Şanlıurfa'da uygulamalı eğitimler kapsamında gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa ve civarından 100 uzman doktorun ücretsiz olarak katıldığını ifade etti. Kurs sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimlerı Üniversitesi Etlık Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, Türkiye'de sezaryen doğum oranlarının azaltılmasına yönelik operatif doğum konusunda, bilgi ve tecrübe paylaşımını hedefleyen benzer kursların devam edeceğini söyledi.
Şanlıurfa,Sağlık Bakanlığı
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:39