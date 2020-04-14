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Sezaryenle doğan kadınlarda "obezite ve tip 2 diyabet" olasılığı daha yüksek

ABD'de yapılan araştırmada, sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen kadınlarda "obezite ve tip 2 diyabet" riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.

14.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:24
Sezaryenle doğan kadınlarda
ABD'de yapılan araştırmada, sezaryen yöntemiyle dünyaya gelen kadınlarda "obezite ve tip 2 diyabet" riskinin daha yüksek olduğu bildirildi.
"Jama Network Open" dergisinde yayımlanan araştırmada, 1946 ila 1964'te doğan 33 bin 226 kadının verileri incelendi. Kadınların, yüzde 3,3'lük kısmı olan 1089'u sezaryen yöntemiyle dünyaya geldi.
Kadınların 2015'e kadar her iki yılda bir kilo ve tip 2 diyabet tanı verileri takip edilen araştırmada, doğum yöntemi ve hamilelikle ilgili bilgiler de katılımcıların annelerinden toplandı.
Bu takip sürecinin sonunda, normal doğum yoluyla dünyaya gelen 32 bin 137 kadının 11 bin 722'sinde obezite riski görüldüğü, bu grupta obezite riski bulunan kadınların oranının yüzde 36,5 olduğu kaydedildi.
Sezaryenle dünyaya gelen 1089 kadının 434'ünde "obezite" riski görüldüğü, bu grupta obezite riski bulunan kadınların oranının yüzde 39,9 olduğu gözlendi.
Tip 2 diyabetin bir yılda her 10 bin kadında görülme oranı normal yolla doğanlarda yüzde 10,4 iken, sezaryenle dünyaya gelenlerde yüzde 14,1 olduğu belirtildi.
Çalışma, sezaryenle doğan kadınların normal doğumla dünyaya gelen kadınlara göre yüzde 11 daha fazla obez olma ve yüzde 46 daha fazla tip 2 diyabete yakalanma riskleri olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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