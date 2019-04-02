Sezayi Bilici Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ANTALYA ALANYA belediye başkan adayı olan Sezayi Bilici isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ANTALYA ALANYA ilçesinde toplam 9 aday ile yarışan Sezayi Bilici isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ANTALYA ALANYA adayı Sezayi Bilici kimdir? BTP ANTALYA ALANYA adayı Sezayi Bilici yüzde kaç oy aldı?

Sezayi Bilici Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ANTALYA ALANYA belediye başkan adayı olarak gösterilen Sezayi Bilici ALANYA ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. ALANYA ilçesinde % 0,18 oranında oy olan Sezayi Bilici adlı BTP adayı toplamda 299 adet oy sayısına ulaştı.

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