Sezen Aksu: "Bi'şey... Bi'şey Adını Bulamıyorum."

"Gel, bir tane de böyle bir albümün olsun" dedim. Bir sene sonra kabul etti. Pek de güzel oldu bence... Okay, sokaktan mezun; en zorlu okuldan... Sesindeki tevekkül, isyan, şefkat, abilik oralardan. Ustalığı da öyle... Usta-çırak geleneğinin disiplininden ve çelebi adabından. Tam anlatamayabilirim: Okay bi'şey... Bi'şey de adını bulamıyorum. Siz bulursunuz zaten." dediği yeni keşfiOkay Barış 'Artık Sevilmiyor Böyle' albümü sonrası müzik severlerle Okan Bayülgen 'in sahibi olduğu İstanbul Dada Sahne 'de buluşuyor.

Müzikal yeteneğini, orkestrası ve repertuarı ile İstanbullu müzik severlere unutulmaz bir müzik ziyafeti çekmeye hazırlanan Okay Barış 12 Nisan Cuma akşamı İstanbul Dada Sahne 'de.

Kaynak: Bültenler