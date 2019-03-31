Sezen Aksu Bu Kez Oyunu Kullandı

Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrılmıştı.

OY VERECEĞİ OKULA TEKRAR GELDİ

Ünlü sanatçı, saat 16.00 sıralarında oy vereceği okula tekrar gelerek burada oyunu kullandı. Aksu, burada kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşların da isteklerini geri çevirmedi.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına konuşan Aksu, "Vatandaşlık görevimi yaptım herkes gibi. Burada sade vatandaşız hepimiz. O kadın ile alakası yok buradaki kadının" dedi.

Kaynak: İHA