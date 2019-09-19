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Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

Türk pop müziğinin Minik Serçesi Sezen Aksu, hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Aksu, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" dedi.

19.09.2019 14:37

Geçtiğimiz ay babası Sami Yıldırım'ı kaybeden Sezen Aksu, hayranlarını üzen haberi kendisi duyurdu. Aksu, artık sahnelere dönmeyeceğinin altını çizdi.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirlerle konuşan Sezen Aksu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

"BUNDAN SONRASI BENİM HAYATIM"

Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.

"İSTEDİĞİ ŞARKIYI ALABİLİR"

Aksu, Murat Boz'un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini de, "Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir" diyerek doğruladı.

Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

Sezen Aksu, Aksu, Magazin

YORUMLAR(23)
SENDEMİ BRÜTÜS:Sezen aksu seni cok seviyoruz
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HAMZA:HER SENE AYNI YA
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MYG:o ağzını yamulturken kendi hayatın değilmiydi
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ZERDALİ06:Ah Sezen ah senin sesinle aşklar daha güzel yaşandı. İyiki bu dünyaya geldin, kalplerimize dokundun. Teşekkürler. .
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PALAVERE:atma ziyaaa
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ABDULLAH:abi. bu bayanın ağzı/dudakları ne halde ya … çok üzüldüm.
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TXX:yer çekimine yenik düsmüs
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2 1
ALİ ZAT:Minik Kuş, tarihini yazmış derken. . . PKK nın tarihini demek istedin herhalde
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7 4
YARCAN:apo akıllı ol. sezen aksu moon face denen bir hastalıktan dolayı böyle yani estetikten değil. yarın sende öyle olabilirsin. sağlık dile konuyu birdaha hiç açma akıllı oğlan seni.
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4 0
ALAYLI:Çok saksafon çalmış olabilir
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5 6
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