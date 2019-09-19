Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek

Geçtiğimiz ay babası Sami Yıldırım'ı kaybeden Sezen Aksu, hayranlarını üzen haberi kendisi duyurdu. Aksu, artık sahnelere dönmeyeceğinin altını çizdi.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, uzun bir aradan sonra Kanlıca'da bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekan çıkışında muhabirlerle konuşan Sezen Aksu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü.

"BUNDAN SONRASI BENİM HAYATIM"

Minik Serçe, "Sahnelere geri döner misiniz?" sorusuna, "Ben böyle çok iyiyim hiç dönmeyi düşünmedim, düşünmüyorum. Bundan sonrası benim hayatım" diyerek sevenlerini üzen haberi verdi.

"İSTEDİĞİ ŞARKIYI ALABİLİR"

Aksu, Murat Boz'un yeni albümünde kendisinden şarkı alacağı haberlerini de, "Murat'ı çok severim istediği şarkımı alabilir" diyerek doğruladı.