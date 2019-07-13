13.07.2019 12:07
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Sezen Aksu imzalı " Allah'tan kork", Aksu'nun doğumgününde sahnede!

Sezen Aksu imzalı " Allah

Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi ile kendine has yorumuyla özel bir dinleyici kitlesi olan Mehmet Erdem yarın BKM organizasyonuyla, Denizbank Açıkhava Konserleri'nde sahnede!

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Allah'tan Kork" şarkısına yaptıkları düetleri ile başlayan işbirliklerini sahneye taşıyan iki ünlü isim, hem birlikte hem solo seslendirecekleri şarkıları ile, dinleyicileri ile buluşacaklar!

Kariyerlerinde önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu'nun doğumgününde verecekleri konser için ayrıca heyecanlı olduklarını belirten Yengi ve Erdem, bu konser için hazırladıkları repertuarlarında da pek çok Sezen Aksu şarkısı bulunduğunu söylüyorlar.

Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında gerçekleşecek konser saat 21:00'de, biletler Biletix'te.

Kaynak: Bültenler
Sezen Aksu, Denizbank, Güncel

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