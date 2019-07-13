Sezen Aksu imzalı " Allah'tan kork", Aksu'nun doğumgününde sahnede!

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait "Allah'tan Kork" şarkısına yaptıkları düetleri ile başlayan işbirliklerini sahneye taşıyan iki ünlü isim, hem birlikte hem solo seslendirecekleri şarkıları ile, dinleyicileri ile buluşacaklar!

Kariyerlerinde önemli bir yere sahip olan Sezen Aksu'nun doğumgününde verecekleri konser için ayrıca heyecanlı olduklarını belirten Yengi ve Erdem, bu konser için hazırladıkları repertuarlarında da pek çok Sezen Aksu şarkısı bulunduğunu söylüyorlar.

Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında gerçekleşecek konser saat 21:00'de, biletler Biletix'te.