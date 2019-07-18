Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı

Türk popunun Minik Serçesi Sezen Aksu'nun, dün sabah evinde fenalaşan babası Sami Yıldırım'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Snob Magazin'in özel haberine göre, Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım dün öğlen 13:00 sularında İzmir Kent Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakıma alındı.
BABASINI YALNIZ BIRAKMADI
Haberi alır almaz soluğu hastanede alan Sezen Aksu, babasını yalnız bırakmadı. Sami Yıldırım'ın, solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
3 YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ
Sami Yıldırım, 3 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı yitirmişti.