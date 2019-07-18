18.07.2019 11:16
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Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı

Türk müziğinin güçlü ismi Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım'ın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Türk popunun Minik Serçesi Sezen Aksu'nun, dün sabah evinde fenalaşan babası Sami Yıldırım'ın yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Snob Magazin'in özel haberine göre, Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım dün öğlen 13:00 sularında İzmir Kent Hastanesi'ne getirilerek yoğun bakıma alındı.

BABASINI YALNIZ BIRAKMADI

Haberi alır almaz soluğu hastanede alan Sezen Aksu, babasını yalnız bırakmadı. Sami Yıldırım'ın, solunum yollarındaki yabancı materyallere bağlı gelişen aspirasyon pnömonisi ve kandaki sodyum değeri düşüklüğü nedeniyle yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

3 YIL ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞTİ

Sami Yıldırım, 3 yıl önce eşi 91 yaşındaki Şehriban Yıldırım'ı yitirmişti.

Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım yoğun bakıma kaldırıldı

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YORUMLAR (2)
KRALEX: NEDEN TÜRKİYE İSRAİLDEN TOHUM ALMAK ZORUNDAYIZZ AKLIM ERMIYOR BU İŞEE
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M.Y: Kralex, ölü evinde oynayan, düğün evinde ağlayan sensin galiba . . Bu haberle yorumununun ne alakası var . .
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