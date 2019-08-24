Sezen Aksu'nun babası, son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

Dün yaşamını yitiren Sami Yıldırım için Hacı Ahmet Tatari Camisi'nde ikindi namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Sezen Aksu, kardeşi Nihat Yıldırım, oğlu Mithat Can Özer ve yakınları ile Gülben Ergen, Emel Müftüoğlu, Sibel Can, Demet Akbağ, Müjde Ar, Sıla ve İzzet Çapa gibi sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.

Sezen Aksu ve kardeşi Nihat Yıldırım, taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve siyaset dünyasından birçok isim çelenk gönderdi.

Törenin ardından Sami Yıldırım'ın cenazesi, Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Emekli öğretmen olan 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesindeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, dün öğle saatlerinde akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA