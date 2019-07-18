18.07.2019 12:05
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Sezen Aksu'nun babası yoğun bakımda

Sezen Aksu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, rahatsızlanarak İzmir'de hastaneye kaldırıldı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım, rahatsızlanarak İzmir'de hastaneye kaldırıldı. Ünlü sanatçı Sezon Aksu'nun babası Sami Yıldırım, zatürre ve solunum sıkıntısı nedeniyle aniden rahatsızlandı. Yıldırım, hemen İzmir Kent Hastanesi'ne götürüldü ve yoğun bakımda tedavi altına alındı. Sezen Aksu da, haberi alır almaz soluğu hastanede aldı. Babasını yalnız bırakmayan sanatçı, babasının doktoru Anestezi Uzmanı Doç. Dr. Mert Akan ile de bir görüşme yaptı. Öte yandan, Aksu'nun babasının durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Sami Yıldırım, 2016 yılında 91 yaşındaki eşi Şehriban Yıldırım'ı kaybetmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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