Sezen Aksu'nun hayatını kaybeden babası Sami Yıldırım kimdir?

Sami Yıldırım, Sezen Aksu'nun babası bir süredir solunum yetmezliği sorunu yaşıyordu. Sami Yıldırım, akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle 91 yaşında hayatını kaybetti. Sezen Aksu, üç sene öncede annesini kaybetmişti. Peki, Sezen Aksu'nun babası Sami Yıldırım kimdir?

SAMİ YILDIRIM KİMDİR?

Sami Yıldırım Türk Müziğinin önemli isimlerinden Fatma Sezen Yıldırım ya da bilinen adıyla Sezen Aksu'nun babasıdır. 1927 yılında Rize'nin Pazar ilçesinde doğdu.

Babası adliyede memur, annesi ise ev hanımıdır. İlk ve ortaokulu burada okur. Daha sonra yatılı kaldığı Erzurum'da Muallim Mektebi'ni bitirir. 1946 senesinde İstanbul Eğitim Enstitüsü'nden mezun olur. Öğretmenlikteki ilk görev yeri Trabzon'un Beşikdüzü ilçesidir. Fakat askere gitmek zorunda kalır.

Askerlik dönüşü Denizli Sarayköy ilçesinde ortaokul müdürü görevine başlar. Burada eşi Şehriban Hanım'la tanışır.

Sami Yıldırım, Şehriban Yıldırım ile dünyaya evine girmiş bu evlilikten 1954 yılında kızları Sezen Aksu dünyaya gelmiştir. Sezen Aksu'nun bir de Nihat Yıldırım adında kardeşi vardır.

1958'de İzmir'e tayini çıktı. Üçkuyular'daki İnönü Lisesi'nde 2 buçuk sene çalıştı. Ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürü muavini oldu. Bu görevinde 12 yıl kaldı. Bir yıl da il milli eğitim müdür vekilliği yaptı. 1979'da, yani 28 yıl önce emekliye ayrıldı.

2016 yılında eşini kaybeden Sami Yıldırım 23 Ağustos 2019 günü İzmir'de vefat etti.

Alınan bilgiye göre, 91 yaşındaki Yıldırım, 28 Temmuz'da sodyum eksikliğine bağlı solunum sıkıntısı şikayetiyle Çiğli ilçesinde bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Sami Yıldırım tedavi gördüğü İzmir Kent Hastanesi'nde 23 Ağustos 2019 günü akciğer enfeksiyonu ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.