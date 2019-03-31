Sezen Aksu oyunu kullanamadı

Sezen Aksu
oyunu kullanamadıOy kullanmaya erken gelen Minik Serçe
tekrar geleceğini söyleyerek oyunu kullanmadı
İSTANBUL - Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz
'da bulunan Sedat Simavi
ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Minik serçe lakaplı sanatçı sandıkların açık olmamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı. Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna geldi. Ancak sandıkların henüz açılmamış olduğundan dolayı oyunu kullanamadı. Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı. Öte yandan, vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Beykoz, Sezen Aksu, Genel
Kaynak: İHA