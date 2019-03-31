31 Mart 2019, 09:41
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Oy Kullanma Saatinden Önce Okula Gelen Sezen Aksu, Oyunu Kullanamadı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı.

Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı.

ERKEN GELİNCE OYUNU KULLANAMADI

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak üzere sabahın erken saatlerinde Beykoz'da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna geldi. Ancak ünlü sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından olduğundan dolayı oyunu kullanamadı. Oyunu daha sonra kullanmaya geleceğini söyleyen Aksu, okuldan ayrıldı.

HAYRANLARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Öte yandan, vatandaşlar ünlü sanatçıya yoğun ilgi gösterdi. Sezen Aksu, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.

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Beykoz, Sezen Aksu, Magazin, Güncel
Kaynak: İHA



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SERÇE: de olsa kartal da olsa sandık başında herkes eşittir
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