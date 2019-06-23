23.06.2019 10:06
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Oyunu kullanan Sezen Aksu, sandık başında fotoğraf çektirmek istemedi

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu kullanan Sezen Aksu, muhabirlerin sandık başında poz verme talebini geri çevirerek "Bıraktım o işleri" dedi.

Ünlü sanatçı Sezen Aksu , yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz 'da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı. Minik serçe lakaplı sanatçı, saat 09.15'te okula geldi. Sanatçı, oy kullanma işleminden sonra fotoğrafını çekmek isteyen basın mensuplarını da geri çevirdi.

"POZ VEREMEM"

Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti. Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri." dedi.

Oyunu kullanan Sezen Aksu, sandık başında fotoğraf çektirmek istemedi
Kaynak: DHA
İstanbul , Magazin , Güncel

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YORUMLAR(2)
YALNIZ KURT:Güzel Bi yaklaşım sezen hanım
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ADINIZI YAZIN:Hayırlı pazarlar
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