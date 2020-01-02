Haberler » Güncel » Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı - Haber

Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı

Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği 'Boza' adlı sıpaya Kanlıca'daki yalısının kapılarını açtı.

02.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:55 Sezen Aksu sahiplendiği sıpaya, yalısının kapılarını açtı
Sezen Aksu, geçen yıl sahiplendiği 'Boza' adlı sıpaya 'daki yalısının kapılarını açtı. Aksu, sahiplenerek ölmekten kurtardığı sıpayla beraber yalıda çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 'Boza ve anası' notuyla paylaşılan fotoğraf görenlerin içini ısıttı.
Ünlü sanatçı Sezen Aksu, geçen yıl Kayseri'de ölmüş annesini emmeye çalışırken bulunan sıpaya kucak açmıştı. Sıpayı sahiplenerek tüm masraflarını üstlenen Aksu, bununla yetinmedi. Minik serçe, Kanlıca'daki yalısının kapılarını 'Boza' adı verilen sıpaya açtı. Aksu, sıpayla beraber evin içerisinde çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabı üzerin paylaştı. Aksu'nun 'Boza ve anası' notuyla paylaştığı fotoğraf görenlerin içini ısıttı.
(İHA)

Sezen Aksu, Kanlıca, Aksu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:20   Büyük ikramiye talihlisinden barınaklara destek istedi - Haber
13:20   Silivri'de kurşunalanarak felç kalan köpek tedavi için Ankara'ya gönderildi - Haber
13:20   SEZEN AKSU SAHİPLENDİĞİ SIPAYLA EVİNDEN FOTOĞRAF PAYLAŞTI - Haber
13:20   'Terör propagandası'ndan aranıyordu, mola yerinde yakalandı - Haber
13:16   Kapıcı; görevinden istifa etti - Haber
12:12   Katibin çektiği müstehcen fotoğrafa erişim engeli getirildi - Haber
11:53   Yılbaşı gecesi Taksim Meydanı'nda, jandarma ekipleri polis drone'unu düşürdü - Haber
11:49   Eski Nissan CEO'sunun, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmasına ilişkin soruşturma başlatıldı - Haber
11:00   Cani koca 'misafirin yanında oturmadı' diye eşini kaynar su ile haşlandı - Haber
10:36   Kanal İstanbul projesine itiraz süresi bugün sona eriyor - Haber
2.01.2020 13:22:23